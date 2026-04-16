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Denuncian a un hombre por atacar violentamente a su perro: quedó imputado por crueldad animal

Las imágenes de las cámaras de seguridad se viralizaron en pocos minutos y provocaron el repudio generalizado.

Un vecino lo denunció por maltrato animal y la policía se lo llevó detenido.

16 de Abril de 2026 19:02

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 46 años, identificado como G.C., quedó detenido hoy en el barrio porteño de Palermo después de que la Policía acudiera al edificio por una denuncia de los vecinos. Había protagonizado un salvaje episodio de maltrato animal contra su perro y quedó registrado en las cámaras de seguridad del hall.

En el terrible video se puede ver al hombre tomar del cuero a su perro y tirarlo contra el piso con mucha fuerza. Según Infobae todo ocurrió en un edificio ubicado en Palermo Hollywood, en la intersección de avenida Santa Fe y Fitz Roy.

El llamado de alerta a la policía lo hizo un vecino, que escuchó llorar al perro y revisó inmediatamente las cámaras de seguridad. Fue entonces que encontró las impactantes imágenes.

Los policías de la Comisaría Vecinal 14-B notificaron a la Justicia, que dispuso la detención del implicado por el delito de maltrato y crueldad animal. La mascota quedó bajo la guarda provisoria del vecino que observó la situación, por orden judicial.

Según trascendió, el agresor permaneció detenido varias horas tras el hecho. Recientemente la ciudad de Buenos Aires incorporó una normativa que endurece las sanciones por maltrato animal, incorporando arresto, trabajo comunitario y multas de hasta ocho millones de pesos.

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