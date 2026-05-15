Macabro: hallan 11 perros muertos en un envenenamiento masivo

La ciudad bonaerense de Bolívar volvió a ser escenario de un envenenamiento masivo de perros, esta vez en barrio Villa Diamante. Según la Sociedad Amigos Protectores del Animal Abandonado de Bolívar (Sapaab), se registraron al menos 13 casos de intoxicación en las últimas horas, con el saldo de 11 animales muertos.

En distintas oportunidades, vecinos de diferentes barrios de Bolívar ya habían advertido sobre episodios similares, con animales encontrados sin vida en la vía pública o tras sufrir cuadros compatibles con intoxicaciones, informó el diario La Mañana de Bolívar.

Desde Sapaab solicitaron a la comunidad aportar cámaras de seguridad o cualquier información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Además, llamó a extremar cuidados con las mascotas y también con los perros comunitarios, que suelen quedar más expuestos al permanecer en la calle.

“Pedimos encarecidamente a la comunidad que resguarden a sus mascotas, que no las dejen salir solas y que, en caso de hacerlo, sea siempre bajo supervisión”, pidió Sapaab.

La ONG también recomendó lavar las veredas con abundante agua; mantener a las mascotas dentro de la casa; evitar las salidas tempranas a la mañana; y revisar las cámaras de seguridad. Y recordó que los envenenamientos masivos también pueden acarrear consecuencias a los niños que juegan en la calle.