Ataque salvaje: entró a robar a un bar y le pegó un sillazo al dueño de 75 años

Robó en un bar y le pegó un sillazo al dueño de 75 años.

Las cámaras de seguridad de un bar ubicado en la esquina de Carballo y Río Negro, en el barrio Villa Primera, registraron el salvaje robo de un delincuente que golpeó al propietario del comercio, un hombre de 75 años, con una butaca.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana. Tal como se ve en las imágenes, el asaltante ingresó encapuchado y simulando estar armado le exigió el dinero de la caja a una empleada.





El propietario del bar se encontraba sentado junto a la barra y comenzó a discutir con el delincuente, quien rápidamente tomó una banqueta y comenzó a golpearlo. La empleada intentaba mediar para frenar el ataque y en ese interín, también recibió golpes.

El delincuente logró llevarse el dinero que había en la caja y escapó. Luego la empleada salió desesperadamente a la calle para pedir ayuda, pero la asistencia policial tardó en llegar. Incluso, los familiares de la víctima señalan que en el video de seguridad se ve pasar un patrullero, que no se detiene.

El propietario del bar debió ser trasladado a un centro de salud, donde recibió puntos de sutura en las heridas ocasionadas durante el ataque. El hecho se suma a una seguidilla de delitos que sufrieron los vecinos en la zona, por lo cual creció la preocupación y se profundizó el pedido de mayor seguridad en la zona.