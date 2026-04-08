En un hecho sin precedentes en Mendoza, el juez Gabriel Bragagnolo, del Juzgado Penal Colegiado Nº2 de Las Heras, dictó una condena efectiva de dos meses y un día de prisión para la persona responsable de maltratar a seis perros en esa localidad.

Este fallo representa un cambio jurídico significativo, ya que por primera vez en la provincia los animales dejaron de ser considerados como simples objetos o “bienes muebles” para ser reconocidos formalmente como “seres sintientes”, con capacidad para experimentar emociones y sufrimiento.

Los perros afectados, llamados Yuma, Barbucha, Bigotes, Tornadito, Indio y Carmela, fueron víctimas de una crueldad extrema que motivó la causa judicial. La condena no solo refleja el rechazo social hacia el agresor, sino que también marca un precedente en la forma de abordar legalmente la protección animal.

Especialistas en derecho animal destacaron que “este fallo implica una transformación profunda en la manera en que la Justicia aborda estos casos. Deja de verse un daño a una ‘propiedad’ para pasar a castigar el sufrimiento de una vida”.

Hasta ahora, la legislación argentina tendía a encuadrar a los animales como propiedad, lo que limitaba las sanciones frente a la violencia o abandono. Con esta nueva postura, se abren posibilidades para una mayor protección legal, la aplicación de penas de cumplimiento efectivo y la creación de una jurisprudencia que podría extenderse a otras provincias.

Este avance judicial es también un reflejo del cambio cultural en la sociedad argentina, donde el respeto hacia los animales y la tenencia responsable han ganado relevancia en la agenda pública y en el sistema legal.

El fallo de Las Heras no solo sanciona un delito cometido, sino que establece un camino hacia un futuro donde el derecho a no sufrir será reconocido para todos los seres capaces de sentirlo.