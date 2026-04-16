Caso Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió la excarcelación tras seis años en prisión preventiva

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el caso Fernando Báez Sosa, pidió que se revise su prisión preventiva. El abogado Ignacio Nolfi presentó una solicitud por la excarcelación del joven, que fue sentenciado a 15 años de privación de su libertad como partícipe necesario en el crimen de Fernando.

Según el escrito presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores, consideran que el tiempo que lleva detenido Pertossi es “excesivo". El abogado pidió que, de no otorgarle la libertad, se le apliquen medidas menos restrictivas, como el arresto domiciliario, el uso de una tobillera electrónica o la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia.

Este planteo no es el primero que realiza la defensa. En instancias anteriores, el abogado de Pertossi había solicitado la nulidad de la condena. Ahora, el objetivo está puesto en la duración de la prisión preventiva que, según argumenta, no debería funcionar como un adelanto de la pena, sino como una medida excepcional.

En ese sentido, remarcaron que Pertossi lleva más de seis años detenido, desde enero de 2020, un período que supera el “plazo razonable” establecido por normas constitucionales y tratados internacionales.

Además, la defensa sostiene que los riesgos procesales que justificaron su detención en un primer momento ya no están vigentes. La investigación está finalizada, el juicio oral ya se realizó y el proceso se encuentra en una etapa de revisión ante la Corte Suprema de Justicia.

La prisión preventiva de Lucas Pertossi

“La prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada”, señalaron desde la defensa, al advertir que su extensión en el tiempo podría afectar el principio de inocencia sobre Lucas Pertossi.

La defensa del rugbier también destacó que, con el avance del proceso, los posibles riesgos de fuga o de entorpecimiento de la causa ya se habrían debilitado.

Como parte de sus argumentos para la solicitud de la excarcelación, el abogado resaltó la conducta de Pertossi durante su detención. No registra sanciones disciplinarias y ha participado en actividades educativas dentro del penal.

Además, inició estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra alojado en el Penal Nº 61 de Melchor Romero.