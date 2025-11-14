La joven que le practicó RCP a Fernando Báez Sosa opinó en contra del documental de Netflix

Virginia Pérez Antonelli, la joven que le hizo RCP Fernando Báez Sosa tras ser atacado por los rugbiers a la salida del boliche Le Brique en la madrugada del 18 de enero de 2020, se enojó por el documental lanzado en Netflix luego de que no la hayan mencionado en la historia como una de las personas que le intentó salvarle la vida a la víctima.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este jueves 13 de noviembre se lanzó en la plataforma de streaming la serie documental sobre uno de los casos policiales más emblemáticos del país, pero, aunque muchos destacaron que se trató de un film que fue creado de manera perfecta, otros señalaron lo contrario.

Una de ellas fue Antonelli, quien a sus 17 años le hizo RCP a Báez Sosa. Su historia fue una de las que marcó la causa porque, a tan corta edad, hizo lo posible para reanimar al joven, aunque los peritos indicaron en el juicio que no había probabilidades de vida.

Un usuario de X señaló que Netflix cometió un “grave error” al omitir a Virginia en la historia, algo que luego otros más señalaron como cierto.

Lo que impactó es que fue la propia joven quien se expresó: “Algunos prefieren darles voz a asesinos y/o cómplices! ¿Pero quienes somos nosotros para juzgar?”.

Ese tweet, recibió decenas de comentarios de apoyo, así como también de agradecimiento por lo que hizo por Fernando aquella madrugada.