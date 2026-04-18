Olimpo se quedó con el invicto de Kimberley

Olimpo domina con autoridad la Zona 4 del Torneo Federal A. Sin brillar, pero siendo sólido en el fondo y contundente en ataque, los bahienses tienen puntaje ideal y este sábado se quedaron con el invicto en resultados y goles en contra que tenía Kimberley. El aurinegro se impuso por 1 a 0 en el "José Alberto Valle". por la quinta fecha.

Kimberley salió a tomar el control del partido pero no tenía profundidad. Más allá de manejar la pelota, el arco de Lungarzo le quedaba lejos y no generaba mayores ocasiones. Recién a los 40' sacó un "uhhh" de las tribunas, cuando Ullúa se juntó con Ríos y sacó un buen zurdazo que se desvió en un defensor en el camino. Antes del final, el que tuvo la apertura del marcador fue Vella con un remate que sorprendió a Lungarzo y casi se le mete.

El complemento no cambió demasiado. Kimberley tenía la posesión sin demasiada profundidad, mientras que Olimpo estaba cómodo y expectante. El "aurinegro" le tiró la jerarquía a los 18', en su primer ataque a fondo. Ramírez metió el pase largo para Cristian Ibarra que ganó en velocidad, Báez quedó a mitad de camino, el delantero lo sorteó y definió al arco libre

Mignini metió mano y sumó variantes ofensivas. La búsqueda aérea fue mayormente desactivada por los "lungos" bahienses, y la única que ganó, Zárate le erró al arco por centímetros. El próximo fin de semana, el "dragón" buscará volver a la victoria en Puerto Madryn.

Síntesis

Kimberley (0): Nicolás Báez; Tomás Localso, Máximo Masino, Leonel Aquino y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Agustín Vázquez y Leandro Vella; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini

Olimpo (1): Juan Pablo Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra y Luciano Lapenta; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Diego Ramírez y Cristian Ibarra; Enzo Coacci y Federico González. DT: Carlos Mungo

Cambios: ST 12’ Antú Hernández por Coacci (O), 15’ Leonardo Verón por Ríos (K), 22’ Marcelo Olivera por Ibarra (O), Manuel Vargas por Amarilla (O) y Agustín Bellone por Chimino (O), 23’ Leonel Iriarte por Castillo (K), Laureano Tello por Miori (K) y Jonathan Zárate por Vella (K), 34’ Leonardo Hertel por González (O) y 37’ Valentino Ávalos por Sosa (K).

Goles: ST 18’ Ibarra (O)

Árbitro: Valentín Pompei

Estadio: "José Alberto Valle"

