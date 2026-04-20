Un nene de dos años dio positivo en cocaína: su madre denuncia que el padre se la dio “para tranquilizarlo”

Un niño de dos años debió ser hospitalizado de urgencia en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario tras un análisis toxicológico al que dio positivo en cocaína. Tras el horroroso episodio, la madre apuntó contra el padre de la víctima —quien, según ella, es consumidor— y dijo que le proporcionó la droga con el fin de tranquilizarlo.

En este sentido, Luciana, madre del chico, y Yamila, la tía, relataron la cronología de los hechos en contacto con el programa De 12 a 14 (El Tres). De acuerdo a su versión, el papá se llevó al niño el viernes bajo la promesa de regresarlo a su familia materna el sábado. No obstante, llegado el momento negó el acuerdo. Recién el domingo por la noche, tras varios reclamos, lo devolvió y fue entonces que la joven de 21 años notó un comportamiento inusual en su hijo.

El pequeño de dos años se recupera favorablemente en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario.

“Me lo trajo sin ropa, solo con el pañal, y parecía recién bañado porque estaba frío. Además, lloraba, estaba apagado, como perdido y también agresivo. No quería que lo tocara nadie y él no es así, siempre esta feliz”, relató la madre al periodista Pedro Levy.

Inmediatamente sospechó que algo extraño había sucedido, por lo que lo llevó al Hospital de Niños Zona Norte de la ciudad santafesina. Ya en manos del centro de salud, las pruebas descartaron una situación de abuso sexual pero le hicieron un análisis de orina que resultó positivo en cocaína.

Luciano reveló que al momento de recibir a su pequeño, su expareja le dijo que no lo había dejado dormir en toda la noche. Así, especuló que le dio cocaína para calmarlo. De acuerdo a su testimonio, se trata de una persona que habitúa al consumo de dicha sustancia.

“Quiero que pague por lo que hizo, que lo metan preso”, enfatizó luego de señalar que recibió amenazas de su expareja.