"Infiel": la curiosa pintada sobre una camioneta que se volvió viral

Un vehículo utilitario que se encontraba estacionado amaneció vandalizado en plena zona céntrica de la ciudad de Azul, con la inscripción “Infiel” pintada con aerosol rojo y una serie de daños que, por su carácter y nivel de ensañamiento, sugieren un ataque motivado por cuestiones personales.

La escena no pasó desapercibida: la imagen comenzó a circular a través de una página de clasificados local y, en cuestión de horas, se viralizó en redes sociales, donde generó todo tipo de reacciones.

El mensaje, que apuntaba directamente contra el propietario del rodado, fue reiterado en distintos sectores del vehículo: capot, laterales y luneta. De ese modo, la acusación de infidelidad quedó expuesta de manera visible para cualquier transeúnte, convirtiendo al utilitario en una suerte de “cartel ambulante” en plena vía pública.

Pero las pintadas no fueron el único daño. De acuerdo a lo que se observa en las imágenes difundidas, los cuatro neumáticos aparecieron pinchados y también se registraron roturas menores en distintas partes de la carrocería. Si bien no se reportaron daños estructurales de gravedad, el perjuicio económico para el propietario sería considerable.

Hasta el momento no trascendió si el dueño del vehículo radicó la denuncia correspondiente ni si existen registros de cámaras de seguridad en la zona que permitan identificar a la persona o personas responsables del hecho.

El episodio vuelve a poner en debate los límites entre los conflictos personales y las respuestas violentas, especialmente cuando trascienden al espacio público y derivan en daños materiales. Mientras tanto, la postal del utilitario vandalizado sigue circulando en redes como una mezcla de escarnio público y advertencia.