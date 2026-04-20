Pánico en un circo ruso: un tigre se asustó y saltó hacia el público

Momentos de tensión se vivieron en un circo de Rusia en pleno show de domadores y tigres.

Un tigre se arrojó contra el público en plena presentación circense este domingo en la ciudad rusa de Rostov del Don, lo que desató el pánico entre los presentes y una posterior estampida.

De acuerdo con el portal ruso Life.ru, que posteó un video del momento que no tardó en viralizarse, ocurrió durante un espectáculo que contaba con dos domadores y tres tigres. Apenas una malla de seguridad separaba a protagonistas de espectadores.

En un momento determinado la malla se desplomó, lo que produjo un gran susto entre los animales que desató el incidente que se observa en video: uno de los tigres se arrojó contra la grada.

“Los tigres se asustaron, empezaron a pelear y uno saltó hacia el público. Los niños gritaban y los adultos corrían presas del pánico”, reveló un informe posterior.

De todas formas, el lugar fue evacuado rápidamente y no se registraron personas heridas. Los empleados del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, lograron rápidamente evacuar al público sin que hubiera víctimas y regresar al tigre a la jaula.

Animales en los circos: ¿Aún es legal?

A diferencia de la República Argentina, donde el uso de animales en circos está prohibido por normativa, en Rusia se trata de una tradición vigente que es permitida a nivel nacional.

Si bien hay restricciones para poseer ciertos animales como mascotas, estas normas no se aplican a zoológicos ni a circos que cuentan con licencia oficial.