Pánico en un circo ruso: un tigre se asustó y saltó hacia el público
Durante un acto en la sureña región de Rostov del Don, un tigre se escapó del escenario y se abalanzó sobre el público.
Por Redacción 0223
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Un tigre se arrojó contra el público en plena presentación circense este domingo en la ciudad rusa de Rostov del Don, lo que desató el pánico entre los presentes y una posterior estampida.
De acuerdo con el portal ruso Life.ru, que posteó un video del momento que no tardó en viralizarse, ocurrió durante un espectáculo que contaba con dos domadores y tres tigres. Apenas una malla de seguridad separaba a protagonistas de espectadores.
En un momento determinado la malla se desplomó, lo que produjo un gran susto entre los animales que desató el incidente que se observa en video: uno de los tigres se arrojó contra la grada.
“Los tigres se asustaron, empezaron a pelear y uno saltó hacia el público. Los niños gritaban y los adultos corrían presas del pánico”, reveló un informe posterior.
De todas formas, el lugar fue evacuado rápidamente y no se registraron personas heridas. Los empleados del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, lograron rápidamente evacuar al público sin que hubiera víctimas y regresar al tigre a la jaula.
Animales en los circos: ¿Aún es legal?
A diferencia de la República Argentina, donde el uso de animales en circos está prohibido por normativa, en Rusia se trata de una tradición vigente que es permitida a nivel nacional.
Si bien hay restricciones para poseer ciertos animales como mascotas, estas normas no se aplican a zoológicos ni a circos que cuentan con licencia oficial.
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