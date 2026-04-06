Ató y asfixió a la madre de un niño con retraso del habla y se robó el dinero de su tratamiento

Una mujer fue víctima de un verdadero calvario en pleno fin de semana largo, cuando un delincuente ingresó a su vivienda, la redujo y la mantuvo cautiva mientras su hijo de tres años dormía a escasos metros.

Silvina, la protagonista de esta historia, habló con Noticiero Doce y aseguró que temió por su vida.

“Ese día salí a tirar unas verduras al compost que tengo afuera, estaba lloviendo. Cuando estaba ingresando me sorprende una persona de unos 40 o 50 años, todo bien cubierto y con guantes. Me apuntó todo el tiempo”, lamentó.

Según la propia víctima, que calificó a la experiencia como "de terror", el agresor actuó con extrema violencia en todo momento.

Sacó una soga que teníamos y me pide un alambre, y ahí me helé y dije ‘dios mío’. Le dije que iba a cooperar en todo.

El delincuente, no conforme con la suma de dinero que recibió tras amenazar a la mujer, recriminó con enojo que "era poco" —a pesar de que se trataba de todos los ahorros con los que contaba la familia—. Luego, la ató de pies y manos y le cubrió la boca.

A pesar del propio horror que transitaba, Silvina pensó en todo momento en su hijo de tres años que dormía en la habitación. “Tenía miedo de que se levante mi hijo y vea eso. Fue de terror”, expresó.