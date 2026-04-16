Alarma en escuelas por amenazas de tiroteos: activan protocolos y buscan llevar calma

A partir de las amenazas de tiroteos en escuelas tanto de gestión privada como municipal en Mar del Plata, diferentes instituciones educativas emitieron comunicados dirigidos a las familias para trasmitir calma y tranquilidad, como en el caso del Instituto Juvenilia, y otros con el objetivo de esclarecer lo sucedido en su establecimiento.

Unos de los primeros en expresarse fueron las autoridades de la Escuela de Educación Secundaria N° 2 "Teniente Manuel Félix Origone", ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1300, donde se registraron mensajes escritos en la pared que advertían sobre un presunto tiroteo en el centro educativo, replicando una tendencia a nivel nacional que desembarcó en la ciudad durante los últimos días.

En esa nota a la que tuvo acceso 0223, los responsables del colegio de La Perla remarcaron que "no es una broma y no es un juego" , que hay alumnos que "tienen miedo" de asistir a clases por la posible tragedia y que "hay padres y madres que se van a trabajar angustiados".

Las autoridades investigan si el origen de estos mensajes es un reto viral de TikTok.

Además, explicaron que "la travesura de escribir una pared" los obliga a "activar protocolos de seguridad que nadie quiere vivir" y se refirieron al autor de la pintada. "Quien escribió eso pensando que era gracioso o que así se salvaba de una prueba, lo único que logró fue quedar en una posición muy triste: la de alguien que lastima a su propia comunidad por un momento de atención", apuntaron en el mensaje.

En último lugar, aclararon que la institución funcionará con normalidad este viernes porque no permitirán que "un anónimo" les arrebate "el derecho de estar juntos" e invitaron a la reflexión en las casas. "Cuidar la escuela es, básicamente, cuidarnos entre nosotros. No permitamos que una tontería de este tipo nos gane. Nos vemos mañana, como siempre", sentenciaron.

Mensaje de tranquilidad del Juvenilia

A su vez, desde la dirección del Instituto Juvenilia, a pesar de que no se registraron episodios de las características mencionadas, compartieron un comunicado en redes sociales con la intención de "compartir algunas reflexiones en relación con las recientes noticias sobre amenazas en instituciones escolares de distintas provincias y transmitir, ante todo, un mensaje de calma y tranquilidad", según señalaron.

"Consideramos importante no desentendernos del contexto y abordar estos temas con responsabilidad. Desde nuestra perspectiva pedagógica entendemos que estos fenómenos deben ser pensados, conversados y elaborados colectivamente", manifestaron y adelantaron que se encuentran trabajando en "espacios de diálogo, reflexión y escucha activa que permitan comprender lo que circula en redes y medios, sin amplificar el miedo ni minimizar la importancia de lo sucedido".

Asimismo, sostuvieron que "no hay razones para alarmarse" y destacaron que "es fundamental evitar que el temor se expanda de manera desorganizada", entendiendo que "el miedo, cuando se instala sin mediaciones, puede volverse funcional a dinámicas que afectan la continuidad pedagógica, generan desconfianza, promueven el ausentismo o alteran la vida escolar".

Entonces, enfocada en el "trabajo sistemático de prevención de situaciones de violencia" y al considerar "clave el trabajo mancomunado entre escuela y familia", propusieron diferentes iniciativas para abordar la situación:

Participar de talleres y encuentros que organizará la escuela, para informar y reflexionar sobre estas cuestiones.

que organizará la escuela, para informar y reflexionar sobre estas cuestiones. Generar espacios de conversación en el hogar, escuchando activamente a niños, niñas y jóvenes.

en el hogar, escuchando activamente a niños, niñas y jóvenes. Evitar la sobreexposición a contenidos alarmistas o no verificados en redes sociales.

o no verificados en redes sociales. Ayudar a poner en palabras miedos o inquietudes , sin desestimarlos, pero también sin reforzarlos.

, sin desestimarlos, pero también sin reforzarlos. Estar atentos a cambios de comportamiento o estados emocionales , sosteniendo una presencia cercana y disponible.

, sosteniendo una presencia cercana y disponible. Garantizar entornos seguros , lo que incluye como principio básico de cuidado asegurar que los estudiantes no tengan acceso a ningún tipo de objeto que pueda poner en riesgo su integridad o la de otros.

Identificaron al autor de la amenaza en el Esquiú

En paralelo, este jueves por la tarde identificaron a uno de los menores que realizó una amenaza de esta índole en el Instituto Fray Mamerto Esquiú, quien fue imputado por el delito de intimidación pública y podría prestar declaración la próxima semana.

La tarea del fiscal Walter Martinez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil con directivas a personal policial y entrevistas con autoridades de las escuelas permitió confirmar dos denuncias realizadas y otras dos en desarrollo en escuelas de gestión pública y privada.

Nuevos casos en Mar del Plata

También hubo casos similares en escuelas de los barrios Alfar, Nueva Pompeya, Regional, Punta Mogotes y San Carlos, por lo que directivos y autoridades educativas trabajan en la implementación de protocolos para prevenir posibles hechos de violencia.