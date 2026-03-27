Escena de terror: una familia entera murió en un brutal choque frontal en medio de la ruta

Una tragedia en la Ruta Nacional 34 conmocionó a Santiago del Estero tras un choque frontal devastador. El siniestro ocurrió este jueves al mediodía entre las localidades de Icaño y Real Sayana, en el kilómetro 555. Un automóvil Ford Focus impactó violentamente contra una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario. Como resultado de la colisión, tres integrantes de una misma familia que viajaban en el auto fallecieron en el acto.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto de la Silva, su esposa Elsa Mansilla y su hijo Marcelo de la Silva. Roberto era un reconocido vecino de la zona, dueño de una radio FM y organizador de eventos bailables. Su hijo trabajaba en una estación de servicio de Colonia Dora, lo que generó un profundo dolor en la comunidad. Los tres residentes de Icaño perdieron la vida debido a la magnitud del impacto contra el otro vehículo.

El círculo íntimo de los fallecidos ya pudo despedirlos.

El conductor del otro vehículo terminó con heridas

El conductor de la camioneta, un hombre de 43 años de nacionalidad uruguaya, resultó con lesiones tras el siniestro. La fiscal interviniente dispuso su aprehensión inmediata mientras se realizan las pericias para determinar las causas del accidente. Personal de la Comisaría 55 y equipos de emergencia trabajaron durante horas para asistir en el lugar del hecho. La violencia del choque frontal dejó ambos vehículos con daños materiales totales sobre la calzada.

Debido al operativo de rescate y las tareas periciales, el tránsito en la Ruta 34 permaneció suspendido de forma preventiva. Los peritos de criminalística recolectaron evidencias para establecer por qué uno de los rodados cruzó de carril inesperadamente. La noticia generó una fuerte repercusión local dado el arraigo y la trayectoria de la familia De la Silva. Los restos de las víctimas fueron retirados tras las pericias de rigor ordenadas por la justicia provincial.