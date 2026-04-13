Alivio en el Puerto: extienden beneficios clave para la pesca fresquera

La resolución fue comunicada este lunes en el Boletín Oficial

El Gobierno nacional dispuso una serie de medidas para aliviar la situación del sector pesquero fresquero, a través de una resolución del Consejo Federal Pesquero publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa establece la prórroga por 180 días de beneficios que reducen o suspenden el pago del Derecho Único de Extracción (DUE), un canon que deben abonar los buques por la captura de recursos marítimos.

En concreto, se decidió mantener la suspensión de aranceles base para la captura de merluza común y especies del denominado “variado costero”, siempre que sean realizadas por buques habilitados exclusivamente como fresqueros.

La medida apunta a mejorar la competitividad de este segmento de la flota, que atraviesa dificultades económicas y operativas, según se detalla en los considerandos de la resolución. En ese marco, el Gobierno consideró necesario sostener herramientas excepcionales para fortalecer la producción y la eficiencia del sector.

Cabe recordar que estos beneficios ya se habían implementado previamente de manera transitoria, elevando incluso las reducciones arancelarias para fomentar el procesamiento en tierra. Sin embargo, ante la persistencia de la crisis, se resolvió extenderlos por un nuevo período.

La resolución tendrá aplicación para las descargas realizadas desde el 6 de abril de 2026, consolidando así la continuidad del esquema de alivio para la actividad pesquera.