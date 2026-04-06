Úrsula Corberó compartió un tierno álbum de sus primeros días como mamá de Dante Darín

La reconocida actriz Úrsula Corberó revolucionó las redes sociales tras compartir sus primeros días como mamá primeriza de Dante, fruto de su relación con el argentino Chino Darín.

Tras tomarse una licencia de todos sus proyectos para abocarse al ciento por ciento a la crianza de su pequeño, la intérprete de “Tokio” en La Casa de Papel mostró su faceta más íntima y natural. Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron con amor y devoción ante cada publicación.

Las fotografías, sin ningún tipo de filtro, retratan cómo transita su vida como madre: desde ella amamantando hasta el pequeño descansando sobre el pecho de su papá, en escenas cargadas de ternura y cotidianidad.

“Tanto amor no me cabe”, expresó en la publicación que rápidamente se volvió viral y superó los 2,4 millones de 'me gusta' en Instagram, además de miles de comentarios celebrando este nuevo capítulo en su vida.

El posteo no solo generó repercusión entre sus fans, sino también entre colegas del mundo artístico, quienes dejaron mensajes de cariño y felicitaciones. La espontaneidad de las imágenes y la ausencia de producción reforzaron la conexión con el público, que valoró la autenticidad del momento.

En paralelo, la actriz viene manteniendo un perfil más bajo en lo profesional, priorizando este tiempo personal. Si bien no confirmó cuándo retomará sus proyectos, todo indica que atravesará esta etapa enfocada en su familia, lejos del ritmo intenso de la industria.

La publicación también reavivó el interés por su relación con Darín, una de las más queridas del ambiente, consolidada a lo largo de los años con un perfil discreto pero sólido. Ahora, con la llegada de Dante, la pareja suma un nuevo capítulo que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.