Atropelló y mató a un motociclista: “A mi papá le hacían la autopsia y a este chico le daban la libertad”

Familiares de Eduardo Godoy piden desesperadamente “justicia” por la muerte de su padre, que el sábado alrededor de las 20 fue atropellado en Diagonal Gascón y Génova por un automovilista de 17 años, que no tenía ni licencia de conducir, ni seguro.

En diálogo con 0223, Macarena y Emanuel Godoy, hijos del motociclista atropellado, reclamaron por la decisión de la Justicia de Garantías, que dictaminó que el menor seguirá el proceso en libertad.

“La sensación es de un dolor, porque yo todavía nuevamente enterré a mi papá, no lo velé. Ayer le realizaron la autopsia. En el momento que le estaban realizando la autopsia, este chico le dieron la libertad”, dijo Macarena.

En ese marco, remarcó: “No quiero que el proceso a él los tenga en la casa. Que esté en la detención de Minoridad. Tiene diecisiete años. Estaba muy poco de cumplir la mayoría de edad”, expresó.

Para la mujer, el automovilista “no le hicieron el test de droga” y recordó que además “no tenía registro ni seguro”.

A su lado, su hermano Emanuel expresó el dolor de toda la familia por la inesperada partida. “Uno está preparado para despedirse de un padre, porque es algo de la vida. Pero no de esta manera. No en estos términos ni cómo me lo mataron, porque a él me lo mataron, no se murió”, concluyó.