Otra vez Lanús, la bestia negra de Quilmes que puso fin a su ilusión

Se terminó otra temporada para Quilmes que sigue sin dar un salto de calidad para buscar el regreso a la máxima categoría. Organizado, con una localía fuerte en el "José Martínez", le faltó un plus para competir ante los mejores y chocó contra su pesadilla, Lanús, que lo barrió por 3 a 0 y lo eliminó por tercer año consecutivo en la Liga Argentina. Como local, el conjunto de Bianchelli cayó 72 a 61 y pudo fin a sus sueños de Liga Nacional.

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La parada era brava, pero la esperanza estaba. Quilmes sabía que si mostraba firmeza esta noche y descontaba, llegaba en alza al cuarto punto y en un hipotético quinto juego, podía pasar cualquier cosa. Sin embargo, después de un arranque parejo y sin mayores diferencias, el "tricolor" apenas pudo irse al primer descanso corto arriba por 2: 18-16. Todo lo bueno que hacía atrás, no lograba cristalizarlo del otro lado. Muy bien en defensa pero con poca efectividad en ataque, el encuentro seguía equilibrado y ese contexto favorecía a Lanús que llegó igualado en 34 al entretiempo y sabiendo que la presión era cada vez más grande para el local.

De a poco, el "granate" comenzó a manejar las acciones y se mostraba más entero. Sacó una diferecnia de 10 que podía ser determinante, pero Quilmes tuvo su habitual pasaje de De La Fuente que lo devolvió al partido con tres de desventaja (50-53) de cara a los 10 minutos finales. Sin embargo, fue un espejismo. Porque Lanús fue mejor y manejó los tiempos y el resultado, sacó una luz y lo controló, asestó un par de bombas que cayeron como mazazo y Quilmes no tuvo puntería desde el perímetro. Ni siquiera pudo llegar con chances al cierre, entregó todo hasta el último segundo pero no había chances y se despidió de su gente, de la temporada y deberá analizar, hacer un balance y pensar, otra vez, en la dura segunda categoría del básquet argentino.

