Quilmes aguantó un cuarto y perdió el primer juego de octavos

Quilmes no tuvo una buena noche, solamente jugó de igual a igual en el primer cuarto y después corrió de atrás, no logró achicar nunca la brecha de los dos dígitos y cayó sin atenuantes frente a Lanús por 86 a 70, en el primer juego de los playoffs de octavos de final de la Liga Argentina.

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El primer parcial auguraba un partidazo, porque los dos encontraron buenos porcentajes, tuvieron un alto goleo y prometían una gran noche. El 27 al 25 con el que se fue al descanso el local, no decía demasiado. Pero de a poco, en el segundo segmento, empezó a predominar el "granate", ajustó la defensa, mantuvo el goleo en ataque y se alejó hasta llegar al entretiempo con 11 de luz: 55-44.

Al regreso del vestuario, pareció renacer el "cervecero" y logró achicar la distancia en base a defensa. Pero siguió con anemia ofensiva y cuando no pudo sostener su aro, Lanús volvió a sacar ventaja y jugar con la tranquilidad de los dos dígitos, rotando y casi sin sufrir. El 71-57 con el que entraron a los 10 finales, daba la sensación de irremontable. Y así fue, porque el local se aseguró de no darle vida a Quilmes, que cuando amagó a volver al juego no pudo dar el plus y se terminó entregando mansamente a una derrota por 86 a 70.