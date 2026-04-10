Con el corazón, Quilmes forzó el suplementario y se trajo la serie de Bahía

No quería quinto partido. Más allá de que el "José Martínez" iba a ser una caldera, Quilmes decidió liquidar la serie en Bahía Blanca, remontó un resultado adverso, forzó el suplementario y allí encontró gol con Costa y De Miguel, no sufrió la ausencia de Juane De La Fuente que había salido por faltas y ganó 94 a 87 para meterse en la próxima instancia de la Liga Argentina.

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​​​​​​Quilmes intentó repetir lo del miércoles y comenzó mejor, con De Miguel como conductor, Sin embargo, el local encontró efectividad desde el perímetro para ponerse al frente en el marcador. Los marplatenses sumaron en la pintura antes del descanso y se fueron arriba por 23 a 20. En el segundo segmento, dominó el "tricolor" pero por una luz mínima, y en el tramo final lo revirtió Villa Mitre, con un encendido Sahdi, y se fue al vestuario 45 a 42.

En el comienzo del complemento, dio la sensación que el dueño de casa lo liquidaba, sacó una diferencia de 16 puntos que, en una serie tan pareja, podía ser decisiva. Pero Quilmes no se rindió, se calmó y empezó de nuevo. Defendió duro y apostó a su figura, Juane De La Fuente, que no le tembló la mano y le permitió achicar hasta volver al juego (65-58). Otra vez con vida, la presión recayó en Villa Mitre. Y el "cervecero" esperó el momento, igualó el marcador en 77 y defendió bien la última bola para llegar al suplementario.

Tras un arranque errático, apareció la mejor versión de Quilmes, ya sin Juane que había salido por cinco faltas. Pero Valentín Costa se adueñó del parcial con cinco puntos, Ríos facturó tras un robo y se empezó a encaminar. El quiebre fue un triple de Alderete y la falta abajo sobre Ríos, que le dio cuatro puntos y selló la historia, pese a los desesperados intentos del local.

