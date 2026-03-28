Quilmes cerró con victoria y tiene rival en los playoffs
El conjunto de Javier Bianchelli derrotó 82 a 70 a El Talar y se aseguró el sexto lugar de la tabla general.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Quilmes terminó la fase regular de la Liga Argentina con un triunfo convincente sobre El Talar como visitante por 82 a 70, finalizó sexto en la fase regular y se enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca en el primer cruce de playoffs.
El Talar impuso condiciones en el comienzo y logró sacar una ventaja. Sin embargo, el “tricolor” se fue acomodando con el correr de los minutos y llegó al descanso abajo por dos: 22-20. Los relevos le dieron buenos resultados a Bianchelli y tomó el control del juego y el marcador para llegar arriba al entretiempo: 44-47.
A la vuelta los dos perdidos efectividad y Quilmes se notaba mejor parado, defendió meorny aprovechó algunas ocasiones en ofensiva para meter un parcial letal en el último tramo y sacar una ventaja casi decisiva: 55-67. El resto fue mantenerse, no permitió que le descontaran de dos dígitos y se encaminó a un triunfo claro, para afirmarse como sexto y conocer a su rival a partir del jueves en el “José Martínez”
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