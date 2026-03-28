Quilmes cerró con victoria y tiene rival en los playoffs​​​​​​

Juane fue la figura, el goleador y la máxima esperanza quilmeña para lo que viene.

​​​​Quilmes terminó la fase regular de la Liga Argentina con un triunfo convincente sobre El Talar como visitante por 82 a 70, finalizó sexto en la fase regular y se enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca en el primer cruce de playoffs.

El Talar impuso condiciones en el comienzo y logró sacar una ventaja. Sin embargo, el “tricolor” se fue acomodando con el correr de los minutos y llegó al descanso abajo por dos: 22-20. Los relevos le dieron buenos resultados a Bianchelli y tomó el control del juego y el marcador para llegar arriba al entretiempo: 44-47.

A la vuelta los dos perdidos efectividad y Quilmes se notaba mejor parado, defendió meorny aprovechó algunas ocasiones en ofensiva para meter un parcial letal en el último tramo y sacar una ventaja casi decisiva: 55-67. El resto fue mantenerse, no permitió que le descontaran de dos dígitos y se encaminó a un triunfo claro, para afirmarse como sexto y conocer a su rival a partir del jueves en el “José Martínez”