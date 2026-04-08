Quilmes tuvo el as de espadas y el de basto y recuperó la ventaja de localía

Quilmes sabía que era el partido clave. Porque tras perder el segundo juego en Mar del Plata, quedar match point abajo podía ser decisivo, entonces, el tercer punto tomaba una relevancia mayor. Y el "tricolor" sacó a relucir sus dos "ases", con Juane De La Fuente goleador con 29 puntos (y el tiro ganador) y Joaquín Ríos con 26 y dueño de las tablas (14 rebotes), le ganó a Villa Mitre por 77 a 75 y otra vez tiene la ventaja en su poder, lo puede definir el viernes en el sur de la provincia o volver al "José Martínez" para un quinto choque.

El doble ganador fue el premio final para un De La Fuente que demostró, otra vez, que cuando está bien la categoría le queda chica. "Juane"convirtió en el aire y desató el festejó "tricolor" que defendió la última bola, obligó a un triple incómodo y el triunfo se quedó en mano de los marplatenses después de batallar y luchar toda la noche en un juego equilibrado, sin marcadas diferencias y en el que estuvieron siempre palo y palo.

Siempre fue arriba Quilmes, a todos los descanso se fue con una luz, no muy grande pero luz al fin. El primero fue apenas por un doble, en un trámite equilibrado y con momentos de uno y otro. En el segundo parecía que se iba a poder alejar el equipo de Bianchelli, pero el local siempre encontró la manera de mantenerse en juego, aunque la visita logró estirar algo la diferencia y se fue al vestuario 35 a 30.

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En el complemento, siempre fue más Quilmes que daba la sensación que estaba para quebrar el juego, pero chocaba con apariciones de Tambucci para dejar a su equipo con vida. Cuando más difícil parecía que se ponía la noche, Alderete tuvo su pasaje importante para recuperar la distancia y poner el 53 a 47 con el que llegaron al último descanso. Los 10 finales fueron puro dramatismo, el marcador siempre estuvo equilibrado y era una pelota para un lado o para el otro para definir el partido y marcar un antes y un después en la serie. Como si fuera poco, entraron a los 10 segundos finales con el tablero igualado en 75, hasta que la pelota llegó a las manos de Juan Esteban De La Fuente que la agarró en el aire y, en el mismo movimiento, tomó un lanzamiento tan caliente como efectivo. Villa Mitre no lo podía creer, pidió tiempo y terminó con un triple incómodo que no tocó el aro y desató el festejo de Quilmes.

El "tricolor" fue a buscar como mínimo la ventaja de localía, y el viernes intentará que la serie se termine en Bahía Blanca o, sino, volver para hacerlo con su gente en el "josé Martínez".

