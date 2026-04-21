Doble alerta meteorológico: no se suspenden las clases en Mar del Plata

Las clases se dictarán con normalidad durante la tarde en Mar del Plata.

Hace instantes, las autoridades municipales resolvieron continuar con el dictado de clases en todo el ámbito de General Pueyrredon, situación evaluada en el marco de los alertas amarillo y naranja emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La medida permite la continuidad de todos los niveles educativos en Mar del Plata y Batán en los turnos tarde y vespertino: "Si algún padre o madre decide no mandarlos, corre por su cuenta", manifestaron.

Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil Mar del Plata, sostuvo que la decisión "no se toma a la ligera" y está sustentada con "profesionales" por lo que llevó tranquilidad a las familias que llevaron a los chicos en el turno tarde. "Las condiciones del clima tienen a agravarse a partir de las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, mayor caudal de agua y algo de viento", detalló.

Fuertes lluvias y vientos de más de 80 km/h

El SMN determinó por la mañana un alerta amarillo por fuertes lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados localmente. No se descarta la presencia de algunas tormentas y la caída de granizo.

Por la tarde, empeoran las condiciones del tiempo y comienza a regir un alerta naranja para Mar del Plata. Los sitios especializados advierten que entre las 15 y las 22 horas será el peor momento del temporal de lluvia y viento- sobre todo por la tarde noche- del día.

En su reporte, el SMN prevé que el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuertes, con un acumulado de agua que podría alcanzar los 110 milímetros. El alerta naranja se extenderá también hacia la noche.

Además, se esperan ráfagas intensas de viento del sector norte y hay un alerta amarillo hacia la noche: las ráfagas podrían superar los 80 km/h, especialmente en zonas costeras.