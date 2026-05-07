Alerta durante dos días más en Mar del Plata: el viento y las lluvias no se toman descanso

También rige un alerta naranja por viento para la madrugada y mañana del sábado.

Después del temporal por tormentas durante el miércoles y la madrugada del jueves en Mar del Plata, las condiciones climáticas no mejorarán en los próximos días y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias.

En principio, para esta noche se esperan ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora (km/h) del sector sudoeste, una temperatura de 14° y chaparrones, los cuales se extenderán durante todo el viernes, especialmente a la mañana.

Defensa Civil tendrá nuevas actuaciones, conforme a las alertas del SMN.

De acuerdo al organismo, será una jornada muy fresca, con 12° de máxima y 8° de mínima, junto a ráfagas de hasta 69 km/h del sudoeste y oeste a la mañana y noche, y de hasta 78 km/h provenientes del sur en la tarde.

En paralelo, rige un doble alerta amarillo por viento y lluvias para la tarde y noche del viernes, y de nivel naranja por fuertes ráfagas en la madrugada y mañana del sábado. El SMN anunció velocidades que pueden superar los 90 km/h.

Luego de un sábado ventoso y lluvioso, las condiciones meteorológicas mostrarán una variación a partir del domingo, en el que no habrá precipitaciones, el termómetro alcanzará una máxima de 13° y el cielo estará parcialmente nublado.