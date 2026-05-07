Alerta durante dos días más en Mar del Plata: el viento y las lluvias no se toman descanso
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo para este viernes. Las inclemencias climáticas no ceden un segundo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después del temporal por tormentas durante el miércoles y la madrugada del jueves en Mar del Plata, las condiciones climáticas no mejorarán en los próximos días y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias.
En principio, para esta noche se esperan ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora (km/h) del sector sudoeste, una temperatura de 14° y chaparrones, los cuales se extenderán durante todo el viernes, especialmente a la mañana.
De acuerdo al organismo, será una jornada muy fresca, con 12° de máxima y 8° de mínima, junto a ráfagas de hasta 69 km/h del sudoeste y oeste a la mañana y noche, y de hasta 78 km/h provenientes del sur en la tarde.
En paralelo, rige un doble alerta amarillo por viento y lluvias para la tarde y noche del viernes, y de nivel naranja por fuertes ráfagas en la madrugada y mañana del sábado. El SMN anunció velocidades que pueden superar los 90 km/h.
Luego de un sábado ventoso y lluvioso, las condiciones meteorológicas mostrarán una variación a partir del domingo, en el que no habrá precipitaciones, el termómetro alcanzará una máxima de 13° y el cielo estará parcialmente nublado.
Leé también
Temas
Lo más
leído