Se adelanta el alerta naranja en Mar del Plata: ¿qué pasa con las clases?

El martes comenzó con un cielo gris en Mar del Plata y los pronósticos no son para nada alentadores para el resto de la jornada, con un doble alerta meteorológico, que en las últimas horas se adelantó y advierte sobre importantes novedades.

Esta mañana el día arrancó con una temperatura de 13 grados, que podría alcanzar los 18 por la tarde y descender a 15 grados por la noche. El pronóstico indica la posibilidad de lluvias fuertes por la mañana -con probabilidades entre un 40 y 70%- y aumentando hacia la tarde y la noche hasta alcanzar entre un 70 y 100%.

El viento soplará con intensidad moderada, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h por la mañana, incrementándose a entre 23 y 31 km/h durante la tarde y la noche. La dirección predominante será del norte (N), rotando al noreste (NE) en horas de la tarde.

Doble alerta meteorológico para Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó por la mañana un alerta amarillo por fuertes lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente. No se descarta la presencia de algunas tormentas y la caída de granizo.

Por la tarde, empeoran las condiciones del tiempo y comienza a regir un alerta naranja para Mar del Plata: el SMN prevé que el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuertes, con un acumulado de agua que podría alcanzar los 110 milímetros. El alerta naranja se extenderá también hacia la noche.

Además, se esperan ráfagas intensas de viento del sector norte y hay un alerta amarillo hacia la noche: las ráfagas podrían superar los 80 km/h, especialmente en zonas costeras.

Ante la consulta de 0223, desde Defensa Civil informaron esta mañana que se evalúan las condiciones del tiempo para tomar una determinación sobre el dictado de clases en el turno tarde y vespertino. Se esperan novedades pasadas las 10 de la mañana.