Por el temporal, cerraron la Escollera Sur y suspendieron actividades en el puerto

El Consorcio Portuario de Mar del Plata activó un Comité de Emergencia ante las adversas condiciones climáticas y las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, y dispuso el cierre de la Escollera Sur desde las 16 de este viernes hasta las 8 de la mañana del sábado.

La medida se tomó por precaución y abarca una serie de restricciones en toda la actividad portuaria. Se suspendieron las descargas, se solicitó a los clubes náuticos la suspensión de actividades deportivas y se pidió a los armadores reforzar las amarras de sus embarcaciones. Además, astilleros y talleres navales fueron notificados de la restricción de actividades durante el período.

El Comité de Emergencia funciona en articulación con Prefectura Naval Argentina y seguirá monitoreando la evolución del temporal para determinar si las restricciones se extienden más allá del horario previsto.

Las autoridades recomiendan evitar la circulación innecesaria, asegurar objetos en balcones y terrazas y, ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.