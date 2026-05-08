Alerta por una fuerte crecida de la marea: advierten por olas de más de 6 metros en Mar del Plata

En paralelo al alerta naranja por fuertes vientos que rige para Mar del Plata y gran parte de la costa atlántica bonaerense, en las últimas horas el Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina (SHN) emitió un alerta para la región.

En su último reporte, el organismo nacional prevé que para este sábado 9 de mayo, la Costa Atlántica, entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú, se encontrará "un 1,30 metros por encima de los valores indicados en las tablas de marea".

El alerta rige desde las cero y hasta las 2 de la madrugada de este sábado y se recomienda evitar cualquier actividad náutica. Habrá que estar atento para alguna modificación del informe.

El SHN advierte que la zona del puerto de Mar del Plata registre una altura máxima de 2,80 metros a la medianoche y que en el muelle de San Clemente del Tuyú puede llegar a los 2,60 metros.

“De no mediar cambios en las situaciones hidrometeorológicas actuales, esta alerta se mantendrá en vigencia”, señala el informe.

Vientos de 100 km/h y olas gigantes

En medio de la ciclogénesis, con un doble alerta meteorológico y de un alerta naranja por vientos durante la madrugada y mañana del sábado, sitio web especializado Windguru, advierte por un fuerte oleaje sobre la costa marplatense.

Desde las cero horas del sábado y hasta las 11 de la mañana del domingo, se esperan olas de 5 a 4 metros de altura. A las 11 y hasta las 13, se espera el peor pico, con olas que pueden alcanzar los 6,6 metros de altura.