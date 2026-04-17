Amenazas de tiroteos en escuelas marplatenses: "Activamos protocolos"

Cada vez se suman más casos de escuelas de Mar del Plata en las que aparecen pintadas amenazantes con avisos de tiroteos y escenas de terror. Si bien las autoridades buscaron restarle importancia y evitar el efecto contagio, padres y madres (junto a los estudiantes) se mantienen en alerta con una situación que los estremece.

En ese marco, muchos decidieron no asistir a clases y las instituciones aseguraron a la par que el dictado seguirá con normalidad, aunque anticiparon que aplicarán los protocolos correspondientes.

Los mensajes se replicaron también en escuelas marplatenses.

Desde la Junta Regional de Educación Católica (Jurec) emitieron un comunicado "ante los recientes hechos de público conocimiento vinculados a pintadas con amenazas y expresiones de violencia en instituciones educativas". En él aseguraron que buscan "llevarles tranquilidad y compartir las acciones que ya se están desarrollando para fortalecer la prevención y el cuidado en las escuelas".

"Hemos activado protocolos institucionales orientados a generar conciencia en nuestros estudiantes sobre la gravedad de este tipo de conductas y la importancia de preservar la convivencia y la seguridad", aseguraron.

A su vez, indicaron que "ante la eventual aparición de situaciones de esta naturaleza se arbitrarán de manera inmediata todos los dispositivos institucionales previstos": se activarán los protocolos internos correspondientes, priorizando el cuidado de los estudiantes, la intervención oportuna de los equipos institucionales y un abordaje educativo centrado en la reflexión, la construcción de la paz y el uso responsable de las redes sociales.

"De detectarse hechos que pudieran configurar la comisión de delitos —tales como amenazas, intimidaciones u otras conductas vinculadas—, se dará inmediata intervención a la autoridad policial y/o judicial, formulando las denuncias necesarias para que se lleven adelante las investigaciones y procedimientos correspondientes. Recordamos que este tipo de conductas, incluso cuando se presentan como “bromas”, generan operativos de seguridad y pueden acarrear consecuencias legales, penales y civiles", subrayaron desde la entidad.

Lejos de restarle magnitud, se solidarizaron al "entender la preocupación que estos hechos pueden suscitar, especialmente en el contexto de situaciones similares que han circulado en otras instituciones de la ciudad, la provincia y el país, como se ha evidenciado en los medios de comunicación y que, en algunos casos, han sido originados por desafíos virales en redes sociales como TikTok".

"No obstante, queremos llevar tranquilidad respecto de que nuestras escuelas se encuentran funcionando con normalidad y que no existe, al momento, ninguna situación concreta que implique un riesgo real para nuestras instituciones. Solicitamos a las familias su acompañamiento desde el hogar, promoviendo instancias de diálogo que ayuden a los estudiantes a comprender la importancia de actuar con responsabilidad y respeto, evitando la reproducción de conductas que generan alarma y preocupación. Resulta fundamental la supervisión adulta de las redes sociales que utilizan sus hijos, así como de los contenidos que consumen y producen, prestar atención a posibles señales de alerta y poner en conocimiento inmediato de la institución cualquier situación que consideren preocupante", invitaron.