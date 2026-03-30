Brutal paliza en la escuela: Nahuel sigue internado y hay protesta en la escuela

El adolescente de 14 años que fue salvajemente golpeado por un compañero en la Escuela Secundaria N°38 de Mar del Plata continúa internado mientras crece la preocupación de su familia y la comunidad educativa.

Según pudo saber 0223, Nahuel sigue internado a la espera de un nuevo parte médico, especialmente de especialistas en otorrinolaringología, tras las graves lesiones sufridas en el rostro.

En medio de la angustia, su familia volvió a expresar la gravedad del hecho. “Nahuel sigue internado, lo estamos viviendo con mucha angustia. Fueron golpes a matar”, afirmó una tía del adolescente.

Mientras tanto, la situación derivó en una protesta frente al establecimiento educativo, donde padres, madres y allegados se concentraron para exigir medidas y mayor seguridad dentro de la institución.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad. Tal como informó 0223, el ataque ocurrió dentro del aula cuando otro alumno lo tomó del cuello y comenzó a golpearlo brutalmente tras una discusión por un asiento.

Como consecuencia, el joven sufrió fracturas en la nariz y el maxilar superior, además de múltiples golpes e inflamación facial, por lo que debió ser trasladado e internado.

En paralelo, desde el Centro de Estudiantes ya habían advertido sobre antecedentes de violencia y falta de intervención adecuada, lo que motivó la convocatoria a la protesta para visibilizar lo ocurrido y exigir respuestas.

Ahora, con Nahuel aún hospitalizado, el reclamo se intensifica y pone nuevamente en foco la problemática de la violencia escolar y la responsabilidad de las autoridades ante situaciones de este tipo.