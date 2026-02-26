SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

18°

18°

Música

Dicken's despide la temporada con un fin de semana a puro tributo

Viernes y sábado con los mejores tributos en Dicken’s Pub (Diagonal Pueyrredón 3017).

Tributo a Los Piojos, Pappo y U2 en Dicken’s Pub (Diagonal Pueyrredón 3017).

26 de Febrero de 2026 11:43

Por Redacción 0223

PARA 0223

Dicken’s se prepara para despedir la temporada con dos noches cargadas de rock y clásicos inolvidables, de la mano de destacados shows tributo que recorrerán distintas etapas y estilos de la música nacional e internacional.

El viernes, el escenario recibirá a Arco, con su tributo a Los Piojos, y a Jueces de Mármol, homenajeando la obra y el legado de Pappo, en una noche atravesada por el rock argentino y su impronta más visceral.

 

El sábado, la propuesta continuará con un recorrido internacional a través de un tributo a U2, junto a Kimono Covers, completando un fin de semana ideal para cerrar la temporada a pura música en vivo.

Dos noches, distintos estilos y un mismo espíritu: celebrar el rock y despedir la temporada con el público como protagonista en Dicken’s Pub (Diagonal Pueyrredón 3017).

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar