Comienza una histórica obra cloacal en la zona sur de Mar del Plata: a qué barrios beneficia

Osse y desarrolladores particulares firmaron un acuerdo que facilitó avanzar en un esquema de planificación integral del sistema.

Comenzó la ejecución de la obra de infraestructura cloacal que ampliará la factibilidad para la zona sur de Mar del Plata con fondos privados. Se trata de una obra proyectada por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse) y financiada por desarrolladores privados, que permitirá extender el servicio cloacal en Bosque Peralta Ramos, Jardines de Peralta Ramos y barrios linderos.

Este trabajo, que implica una inversión privada de casi 700 millones de pesos, es una infraestructura troncal que servirá para avanzar con la extensión de redes cloacales en sectores de las zonas mencionadas y también en los barrios privados Senderos y Las Prunas.

Motivado por los desafíos que propone el crecimiento de la zona sur, Osse trabajó en el desarrollo de proyectos integrales para dar soluciones sanitarias a ese sector del distrito, permitiendo que los desarrolladores encuentren respuesta a sus requerimientos, pero a la vez facilitando la factibilidad de acceso a los servicios sanitarios de los vecinos.

Las obras requieren una inversión de 700 millones de pesos.

Además, desde la empresa informaron que con la infraestructura existente no era posible otorgar factibilidad inmediata, aunque sí se contaba con proyectos de infraestructura troncal que, de ejecutarse, permitirían brindar el servicio al sector y a barrios linderos.

En esa línea, en noviembre se firmó un acuerdo entre Osse y desarrolladores particulares que facilitó avanzar en un esquema de planificación integral del sistema, donde la empresa desarrolla el proyecto y realiza la inspección técnica de la obra, mientras que la ejecución y su costo es abordado íntegramente por el sector privado.

Detalle técnico de las tareas

El colector tendrá una extensión aproximada de 3.000 metros y se desarrollará por las calles Vernet, Los Chañares, avenida Don Arturo, Las Tres Marías, Los Calchaquíes, Los Tehuelches, Namuncurá, Los Mayas y Arroyo Corrientes hasta su vinculación con la estación de bombeo Alfar.

Ampliarán el servicio cloacal en Bosque Peralta Ramos, Jardines de Peralta Ramos y barrios linderos.

Actualmente, los trabajos se están llevando a cabo en Calchaquíes entre Diagonal Estados Unidos y De la Maza.

La obra permitirá fortalecer la infraestructura cloacal del sector sur y generar condiciones de factibilidad para futuras extensiones de red en la zona.

Quienes deseen efectuar consultas sobre las tareas pueden hacerlo a través de la web oficial de Osse, personalmente en las oficinas comerciales y también telefónicamente al 0810-666-2424 o al WhatsApp 2236948900.