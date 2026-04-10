Osse reactiva el Acueducto Oeste con un nuevo acuerdo: cómo serán la obra y el financiamiento

Trabajos del Acueducto Oeste, una obra clave para ampliar el acceso al agua potable en la zona oeste de Mar del Plata.

La empresa municipal Obras Sanitarias (Osse) avanza en la reactivación de la segunda etapa del Acueducto Oeste, una obra clave que había quedado paralizada a fines de 2023 por la interrupción del financiamiento nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación y que ahora busca retomarse con un esquema adaptado a la nueva realidad económica.

El proyecto, adjudicado en 2022 a la empresa Coarco, había alcanzado apenas un 9,8% de avance cuando se frenó, tras el retiro de fondos del Estado nacional y la posterior disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que cubría el 79% de la inversión, quedando el restante 21% a cargo de Osse.

En ese marco, este viernes la propia empresa comunicó al Concejo Deliberante la firma de una addenda al convenio original con un acuerdo entre las partes para reactivar la construcción, entendimiento ahora que deberá ser convalidado por los concejales, en su carácter de accionistas de la firma estatal.

Tomás Amato, titular de Osse, junto al intendente Neme durante una recorrida por una intervención de la empresa.

En el documento se da cuenta de los diversos intentos en vano entablados en 2024 por parte de las autoridades de la empresa –a cargo entonces del radical Carlos Katz– para reactivar el financiamiento nacional. Tras una reunión en junio con autoridades del Enohsa, los canales se cortaron ante la falta de respuestas de Nación, según precisó el documento oficial.

Desde entonces, se fueron sucediendo las firmas de actas de neutralización de obra entre Osse y Coarco, a la espera de un cambio de postura en Casa Rosada, el cual nunca llegó. En ese sentido, la addenda da cuenta que fue la propia contratista la que tomó la iniciativa, presentando una propuesta en agosto de 2025 para retomar la ejecución de la obra. Tras ser analizada por Osse, se la devolvió a Coarco con nuevas condiciones, que fueron finalmente aceptadas en noviembre, aún durante la gestión de Katz, quien en diciembre fue sucedido por el libertario Tomás Amato, en el marco de la incorporación de La Libertad Avanza al gobierno municipal.

Luis Caputo, ministro de Economía, en cuya gestión se definió el freno al financiamiento nacional de obras públicas como el Acueducto Oeste.

Una obra clave que vuelve a ponerse en marcha

La intervención apunta a ampliar el sistema de provisión de agua potable en la zona oeste de Mar del Plata, que en su plan original permitiría incorporar a la red a unos 86 mil vecinos -ahora no se informó a cuántos llegará con la reducción prevista-, en uno de los proyectos estructurales más importantes para la ciudad.

En esta nueva etapa, el objetivo inmediato será poner en funcionamiento once perforaciones ya construidas pero que aún no están operativas, lo que permitiría mejorar el abastecimiento en distintos barrios. Según se detalló, ahora la intervención “contempla la ejecución completa de la impulsión del Paraje Las Hermanas”.

El acuerdo redefine el alcance original del proyecto, ya que se ejecutará alrededor de la mitad de la obra prevista inicialmente. Sumado a lo ya realizado, se alcanzará poco más del 50% del plan original.

Esta reducción responde a la necesidad de priorizar los tramos más relevantes para que el sistema pueda empezar a funcionar, en lugar de completar la totalidad del proyecto en las condiciones originalmente planteadas.

Avances del Acueducto Oeste, que en esta nueva etapa se retomará con un alcance reducido y un nuevo esquema de financiamiento.

Nuevo esquema de financiamiento

Uno de los puntos centrales de la addenda es el cambio en el financiamiento, ya que Osse asumirá el pago total de la obra ante la ausencia de fondos nacionales. Según lo dispuesto en la cláusula quinta, el valor de la obra restante a ejecutar asciende a $923.031.894.

Sin embargo, lo hará con un esquema mixto: el 50% de cada certificado se pagará al contado, mientras que el restante 50% se pagará con cheques diferidos a 360 días. En ese esquema, la empresa contratista acepta cobrar una parte de los trabajos con demora, lo que en los hechos implica que financia parcialmente la obra con recursos propios.

Al respecto, se recordó que este mecanismo tiene un antecedente en 2014, cuando Osse contrató la construcción del Centro de Abastecimiento Tucumán.

Este esquema permite destrabar la continuidad de los trabajos sin requerir desembolsos inmediatos por el total de la inversión, en un contexto de restricciones presupuestarias.