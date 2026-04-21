Participación en el festival de cine y creación de la Escuela de Animación: cómo fue la última visita de Luis Puenzo a Mar del Plata

Puenzo particpó en su rol de Presidente del Incaa de la edición 36 del Festival de Cine de Mar del Plata

La muerte de Luis Puenzo enluta aún más al mundo del espectáculo nacional que aún no sale de la conmoción generada por el deceso de Luis Brandoni. En esta nota, recordamos el paso del emblemático director de cine por Mar del Plata.

De acuerdo a los registros de 0223, el director de “Wakolda” y “La peste” visitó Mar del Plata para participar de las ediciones 2006 y 2021 del Festival Internacional de Cine. En la última visita, además, en su calidad de presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa) rubricó el documento que permitió la creación de la Escuela de Animación en Mar del Plata.

Durante su primera participación en el festival, en 2006, Puenzo participó de los homenajes por cumplirse 20 años desde que el film argentino “La historia oficial” ganó el Oscar a mejor película extranjera convirtiéndose en el primer film en obtener este galardón.

“La Historia Oficial vive ligada a su tema central. Cuando Estela (NdR: de Carlotto) en el 83 estaba ayudándonos con la investigación, las Abuelas iban por el cuarto nieto recuperado”, recordaba entonces Puenzo, al tiempo que aseguraba que la búsqueda de las abuelas iba de la mano con el film y “si se quiere” con el premio obtenido.

Además Puenzo aseguraba que “La Historia Oficial” es parte de la cultura argentina y es un trabajo que permite “revelar muchas cosas y tiene vigencia por su propio mérito y por temas lamentables como que no esté resuelto del todo el tema todavía", explicaba.

La visita de 2021 fue menos emotiva, pero tuvo una participación destacada. En la edición 36 del Festival, Puenzo participó de la apertura del evento y de la firma del convenio específico para la creación de la primera Sede Nacional de la escuela de Animación y Nuevas Tecnologías en la ciudad de Mar del Plata.

“Esta carrera no existía en Argentina, y casi tampoco en Latinoamérica. Creamos una subgerencia de Animación en el Incaa y desarrollamos un programa para estos estudios terciarios que ya está hecho”, indicó Puenzo y agregó: “No es una escuela sólo para técnicos y operadores, sino también para realizadores y realizadoras integrales, como bien dice el título con especialización en Animación y Nuevas Tecnologías”.