Murió Alberto Álvarez Argüelles, integrante de la familia fundadora del grupo hotelero líder de Argentina

El mundo hotelero argentino está de luto. Alberto Álvarez Argüelles, integrante de la familia fundadora del Grupo Álvarez Argüelles Hoteles y socio de la organización, falleció este martes a los 69 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por la propia familia, que expresó que su partida "conmueve no solo por el dolor de despedirlo, sino también por la huella que deja en la historia de nuestra familia y nuestra empresa".

Alberto era hermano de Claudia Álvarez Argüelles, figura central en la conducción del grupo hotelero más reconocido de Mar del Plata y uno de los líderes de la hotelería argentina. Con 72 años de trayectoria, la organización familiar es propietaria de algunas de las marcas más emblemáticas del sector: el Costa Galana, Los Cauquenes en Ushuaia, Grand Brizo, Brizo, Unit, Collection y FLAAT, entre otras.

Alberto Álvarez Argüelles tenía 69 años.

Desde la empresa destacaron que Alberto "nos acompañó con cercanía, compromiso y un genuino sentido de pertenencia", y que fue parte de un legado "construido con esfuerzo, trabajo y valores a lo largo de generaciones". El comunicado cerró con una promesa de continuidad: "Renovamos el compromiso de seguir construyendo juntos el legado de trabajo y valores que nos une como familia y como empresa".

"Lo despedimos con inmenso cariño por el camino compartido", escribió la familia Álvarez Argüelles en la despedida pública a uno de sus pilares.