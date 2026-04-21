Robó un auto y una moto en media hora: lo condenaron tras un juicio abreviado

Un hombre que tenía una condena previa y que en julio de 2024 forzó un auto estacionado para robar varios elementos de su interior y menos de media hora después sustrajo una motocicleta fue condenado a una pena única de tres años y medio de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

En el acuerdo que el Ministerio Público Fiscal y la defensa oficial presentaron se consideraron los dos hechos registrados la madrugada del 16 de julio de 2024 en el centro de Mar del Plata y que quedaron acreditados con las actuaciones que llevó adelante personal policial.

La moto fue recuperada.

Alrededor de las 5.20 en Rivadavia entre Santiago del Estero y Santa Fé, Maximiliano Adrián Vergara dobló la puerta de un Peugeot 207 Compact allí estacionado, accedió al habitáculo y se apoderó ilegítimamente de un matafuegos, documentación del rodado, diez mil pesos, un juego de cubiertos un aromatizante, un rosario, un GPS, lentes y un juego de llaves.

Apenas media hora después, en inmediaciones de Córdoba y San Martín ejerció fuerza sobre el tambor de arranque de una moto Zanella, Due 110: minutos después fue aprehendido a bordo del rodado y trasladado a la comisaría primera

En la sentencia a la que accedió 0223, el Juez Federico Wacker Schroder descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, valoró como atenuante el buen concepto que se presume y como agravante la reiteración delictiva habida cuenta que registra una condena previa.

Elementos sustraídos del auto.

El magistrado condenó a Vergara por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo y robo agravado de vehículo dejado en la vía pública a la pena de tres años de prisión. En virtud de la pena dictada en mayo de 2023 por el Juzgado Correccional N°3 se le impuso una pena única de tres años y seis meses de prisión.

Vergara está detenido de manera ininterrumpida desde el día de ambos hechos por lo que al contar los días que también estuvo privado de su libertad en el proceso anterior, se declaró que el vencimiento de la misma operará el 2 de diciembre de 2027.