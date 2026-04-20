Crece la indigencia en Mar del Plata: advierten que hay jubilados que piden comida porque no llegan a fin de mes

Preocupados por la situación social en Mar del Plata, referentes del estado municipal y provincial conformaron el pasado viernes una mesa multisectorial impulsada por el Obispado, para abordar la problemática de las personas en situación de calle en la ciudad.

Fernando Barranús, delegado del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en General Pueyrredon, trazó un panorama alarmante sobre el aumento de la indigencia en la ciudad, que según estimó, registrando la cantidad de personas que se acercan al dispositivo de asistencia en Plaza Rocha, “creció 25% al 30%", en el último año.

“Si bien en la época de verano se incrementa un poco más producto de la cuestión propia estacional, podríamos decir que estamos frente a un incremento”, aseveró el funcionario en diálogo con Extra Radio, 102,1.

Para el representante del gobierno bonaerense, ocurre en un contexto que “no es ajeno a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei” y pasa inclusive “con trabajadores registrados que hoy se ven imposibilitados de acceder a una vivienda en función de un alquiler” y mencionó el caso de gente que está en situación de calle en la periferia marplatense. "Sucede en los barrios Las Heras o El Martillo, cosa que antes no se encontraba”, mencionó.

Jubilados y la “violencia” hacia los indigentes

En otro tramo de la entrevista radial, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof advirtió que “hay jubilados que hoy se están acercando a pedir viandas” de alimentos, por lo que resaltó el trabajo que buscan coordinar entre el estado municipal, provincial y nacional para asistir a las poblaciones vulnerables.

Por último, Barranús manifestó que solicitaron al secretario de Desarrollo Social local, Guillermo Schütrumpf , “a interceder” ante las acciones polémicas de la Patrulla Municipal. “Creemos que eso está generando una cierta situación de violencia institucional hacia esta población vulnerable con la cual nosotros trabajamos”, completó.