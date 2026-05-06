Video: calles anegadas y bocas de tormenta colapsadas en Mar del Plata tras las fuertes lluvias de este miércoles

Las fuertes lluvias que azotaron Mar del Plata este miércoles dejaron su marca en distintos barrios de la ciudad. Las imágenes más contundentes llegaron desde el barrio El Progreso, donde los autos transitaban con dificultad por la calle.

En un video que llegó a la redacción de 0223 se puede ver la secuencia que se dio en la calle Florencio Sánchez, entre Carasa y Arana y Goiri, con el agua cubriendo prácticamente la totalidad de la calzada. La postal se replicó en otros barrios de la periferia, donde la cantidad de agua caída en pocas horas superó la capacidad de absorción de las calles.

En la zona centro, las bocas de tormenta colapsaron y el agua acumulada generó complicaciones para la circulación vehicular y peatonal. Según pudo saber este medio, hasta el momento no se registraron personas evacuadas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el alerta naranja por tormentas se extenderá hasta la noche de este miércoles. Durante la madrugada el rango descenderá a amarillo, con tormentas que irán mermando progresivamente.

Pese al temporal, el Municipio de General Pueyrredon ya confirmó que este jueves se dictarán clases con normalidad en todo el ámbito del partido. Desde el Comité de Contingencia recomiendan circular con tiempo de antelación, asegurar objetos en balcones y terrazas y ante cualquier emergencia comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.