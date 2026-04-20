Se nos viene la noche: doble alerta amarillo y naranja para este martes en Mar del Plata

Dejará de llover a partir de la mañana del miércoles, según el pronóstico del SMN.

Después de un inicio de semana con lloviznas en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo y naranja por lluvia y viento. Las advertencias rigen desde las últimas horas de esta jornada hasta la noche del martes.

En principio, el organismo prevé precipitaciones fuertes para esta noche y hay alerta de nivel amarillo por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros y también tormentas embebidas, a la vez que no se descarta la caída puntual de granizo.

La máxima llegará a 17° este martes en Mar del Plata.

Además, durante la mañana y tarde también existe la misma advertencia, y la situación empeoraría a partir de la noche, en la que el alerta por lluvia se eleva a naranja y figura de carácter amarillo por viento. En paralelo a la caída de agua constante, la temperatura llegará a los 17° y la mínima será de 11°, por lo que será un día fresco.

Ese aviso indica que en ese período el área será afectada por lluvias persistentes, que los valores de precipitación acumulada puede ser de entre 80 y 110 milímetros, e incluso mayor, y que las ráfagas de viento del norte pueden superar los 80 kilómetros por hora (km/h). Pero además de las alertas, para la madrugada pronostican ráfagas de hasta 50 km/h del este y en la tarde de hasta 59 km/h desde el noreste.

Aunque el SMN indica chaparrones en la madrugada del miércoles, las condiciones comenzarían a mejorar y no llovería en el resto de la jornada, en la que el termómetro marcará 19° de máxima.