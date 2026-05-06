Dramático rescate de un taxista que quedó completamente sumergido en la inundación.

Las fuertes lluvias que azotaron Mar del Plata este miércoles dejaron su marca en distintos barrios de la ciudad. Sin embargo, algunas de las imágenes más impactantes llegaron directamente desde Termas Huinco, donde los vecinos se convirtieron en los héroes de un taxista que quedó atrapado en la inundación.

Una vecina logró captar en imágenes la dramática secuencia. En el video se puede ver cómo dos hombres intentan sacar del taxi a un trabajador que había quedado dentro del vehículo en el momento más álgido de la tormenta.

El agua había comenzado a subir, por la lluvia constante y probablemente porque los desagües estaban tapados, y el taxi quedó completamente sumergido.

Fue en la intersección de la diagonal San Angelo in Vado y Posadas donde se vivieron los momentos de tensión. Afortunadamente, los vecinos lograron rescatar al taxista atrapado, aunque el agua siguió cubriendo casi la totalidad de los autos estacionados.

Una vecina comentó a 0223 que cada vez que llueve sucede la misma situación. Esta vez, la inundación en las calles de Termas Huinco podría haber terminado en una tragedia.