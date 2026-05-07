"Se está hundiendo, hagamos algo": la reacción de Lautaro que salvó al taxista atrapado en la tormenta

Lo que pudo haber terminado en tragedia se transformó en un acto de solidaridad y heroísmo cuando un grupo de vecinos rescató a un taxista que había quedado varado en una esquina, mientras el agua -producto del impresionante temporal que azotó Mar del Plata- comenzaba a cubrir por completo el auto.

El hecho ocurrió el miércoles a la tarde en inmediaciones de San Angelo in Vado y Posadas, barrio Termas de Huinco. Una vecina logró grabar la secuencia de cómo dos hombres que trabajan en un taller mecánico ayudaron al conductor para que pudiera salir del vehículo.

El agua había comenzado a subir por la lluvia constante y una vez afuera, pudieron ver cómo el vehículo quedaba totalmente sumergido por la profundidad del pozo y los desagües tapados que no permitieron que bajara.

Héctor, el taxista afectado relató en diálogo con 0223: "Llegué, vi una increíble cantidad de agua y cuando frené el auto se me quedó trabado, cuando lo quise volver a arrancar, no pude".

Por este motivo decidió quedarse en el lugar, pero "el agua empezó a subir y llegó prácticamente al techo", señaló.

El taxi de Héctor fue retirado por una grúa esta mañana.

Dos chicos vieron la situación y lo ayudaron a salir porque al intentar abrir la puerta, quedó trancada por la presión del agua. "Ellos me salvaron, si no hubieran estado, no sé qué habría pasado conmigo".

Aún conmocionado por lo que vivió, Héctor contó que trabaja como taxista hace 62 años: "Fue lo peor que me pasó en todo este tiempo. Esta esquina debe ser la única de Mar del Plata que no había transitado nunca".

El barrio Termas de Huinco fue uno de los sectores más afectados por el temporal que se desató en la ciudad. En medio de las inundaciones, vecinos debieron sacar agua de sus casas mientras varias calles quedaron anegadas.

El video del rescate se volvió viral.

En ese contexto, Lautaro, uno de los rescatistas, contó a este medio cómo fue el dramático momento en el que asistieron al conductor atrapado: “Lo sacamos con un vecino porque vimos que el agua le estaba llegando al cuello y dije: ‘se está hundiendo, hagamos algo porque se queda ahí’”.

Además, recordó que el hombre intentaba regresar al vehículo en medio de la desesperación. “Quería volver al auto, pero yo le dije que el coche era lo de menos. Quería que saliera de ahí porque, al no conocer la zona, podía pisar en cualquier lado y caerse”, relató.

Para Lautaro, lo ocurrido no fue un caso aislado y advirtió sobre una problemática recurrente en el barrio. “Si no fuera por esa filmación, nunca se hubieran dado cuenta de que esto pasa muy seguido. Si ahora llueve un rato, probablemente se levante el agua”, aseguró.

Por su parte, Héctor se mostró agradecido con los jóvenes del taller que lo ayudaron a salir del vehículo y aseguró que buscará recompensarlos por haberle salvado la vida. “Se mojó todo el auto, así que hay que desmantelarlo. El motor se paró solo y ya no pude ponerlo en marcha”, lamentó.

Mientras continúan las tareas para asistir a las familias afectadas y evaluar los daños, los vecinos de Termas de Huinco volvieron a reclamar soluciones definitivas para evitar que cada temporal convierta las calles del barrio en un riesgo.