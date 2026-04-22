Terrible incendio: el fuego derrumbó el techo, destruyó toda la casa y la familia está desesperada

Minutos antes de las 7 de la mañana, luego de comprobar el foco ígneo en el enchufe donde conecta el lavarropas, el fuego sorprendió a la familia que reside en el barrio Los Zorzales (kilómetro 390 de la Autovía 2). Aparentemente, el ingreso de agua por la lluvia produjo el cortocircuito que rápidamente se propagó en todos los ambientes.

En principio, una dotación del cuartel de bomberos de Camet llegó a controlar las llamas en el lugar. Sin embargo, la magnitud del incendio requirió del apoyo del cuartel del centro y un total de tres dotaciones combatiendo el siniestro. Cerca de dos horas después, pudieron sofocarlo por completo.

Foto ilustrativa del archivo de 0223.

No obstante, la casa quedó destruida y se cayó una parte del techo que la familia estaba reconstruyendo. Chapas, mampostería y ladrillos cedieron ante la intensidad del fuego. El personal de bomberos evitó la propagación de las llamas hacia casas linderas pero advirtió sobre la abundante vegetación silvestre del barrio que podría afectar.

Trágico incendio y una familia que pide ayuda

Si bien no hubo heridos, el accidente dejó sin nada a una familia entera. Fue una de las hijas quien alarmó al resto por "un ruido extraño", su madre se levantó y comprobaron que en el lavadero había comenzado el desperfecto.

Ambas lamentaron que las pérdidas fueron totales. Fundamentalmente, porque un ambiente de la casa funcionaba como depósito: se encargan de comprar y vender objetos. Perdieron la casa, los elementos para comercializar y "quedamos en la calle", según explicó María José. La damnificada lamentó que "se destruyeron 30 años de la vida".

Su marido es jubilado y dijo, por la situación económica, que va "va a ser imposible volver a levantar esto". En la vivienda, además del matrimonio, viven sus cuatro hijos. Piden la colaboración para construir nuevamente: chapas, ladrillos, materiales. El teléfono para colaborar con ella es el 2236336129.