Máxima tensión en Olavarría por el incendio de una reconocida parrilla

Momentos de tensión se vivieron en la noche de este martes en calle Olavarría, cuando el voraz incendio de una reconocida parrilla provocó que evacúen de inmediato el establecimiento y preocupación en toda la zona gastronómica.

Según la información a la que accedió 0223, las llamas se desataron alrededor de las 20 en Sentimiento Gaucho, ubicado en Olavarría entre San Lorenzo y General Roca, y generaron pánico en trabajadores, comensales y peatones.

Fue tal la magnitud del foco ígneo que una nube negra de humo se apoderó rápidamente de la calle Olavarría, mientras el local ardía y entre empleados, clientes y transeúntes intentaban poner en resguardo a los afectados y apagar el incendio.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, aunque una dotación de bomberos y personal policial se encuentran trabajando en el restaurante para sofocar el fuego y socorrer a las víctimas.