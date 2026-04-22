Ricardo Forster dará una charla abierta en Mar del Plata: "A 50 años, hay futuro"

El número redondo, medio siglo que representan cinco décadas de reflexión, también sirvió como punto de partida para realizar diversas acciones en Mar del Plata. Evidentemente la coyuntura actual de la política, sus discursos y la "batalla cultural" le dan un relevamiento esencial a lo que siempre se charló: qué nos dejó el 24 de marzo del 76, como siguen conviviendo las generaciones con ese recuerdo y las nuevas que no lo vivieron.

En el marco de la agenda de actividades conmemorativas del 50 aniversario del último Golpe de Estado Cívico-Militar-Eclesiástico, la MArME (Movimiento de Articulación de la Militancia Emancipatoria) en MDF (Movimiento Derecho al Futuro), invita a todo público a participar del encuentro con el Doctor en Filosofía, Ricardo Forster.

"A cincuenta años, hay futuro" será el título de la charla que el destacado intelectual argentino disertará este viernes a las 18 horas, en el salón de actos del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en Olazábal y 25 de Mayo.

"A un mes de llenar las calles y las plazas de la Argentina para defender la Memoria, la Verdad y la Justicia como dique de contención ante el odio negacionista y autoritario, proponemos encontrarnos con Forster para charlar sobre la movilización popular, antes, durante y después del 50 aniversario del golpe, que trajo una oleada de aire fresco que da cuenta de los límites que no estamos dispuestos a dejar traspasar", explicaron desde la MArME.