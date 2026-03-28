La reflexión de un juez después de la marcha histórica del 24 de marzo en Mar del Plata: "Se está tomando consciencia de lo que pasó"

El exjuez federal Roberto Falcone valoró la masividad de la marcha por el 24 de marzo y reflexionó sobre la construcción de la memoria en la actualidad.

El exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata Roberto Falcone, quien participó en los juicios por delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en la ciudad a principios de los 2000, habló sobre la masividad de la marcha del 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado de 1976.

En diálogo con 0223, el doctor analizó el crecimiento de la convocatoria a lo largo de los años e identificó el rol de la educación y de la consciencia social como posibles causas: “Creo que es un fortalecimiento de la sociedad lo que se vio. Había mucha gente joven, familias con sus hijos. Se está tomando conciencia de lo que realmente ocurrió”.

A diferencia de lo que ocurría en las décadas del 80 y los 90, cuando las conmemoraciones se hacían, pero eran mucho más acotadas, hoy existe una mayor difusión y reflexión. “Estos temas se trabajan en los colegios. Se enseña qué es la democracia, qué significa convivir en libertad, el valor del consenso y el rechazo a la violencia”, explicó el exmagistrado y sostuvo que esto contribuye a formar ciudadanía y mejorar la calidad democrática.

Falcone también repasó su experiencia en los juicios por la verdad que se desarrollaron a comienzos de los años 2000 en Mar del Plata, en un contexto donde aún regían las leyes de Obediencia debida y Punto final. Aunque no tenían carácter punitivo, esos procesos resultaron fundamentales. “Cumplimos una función muy importante en cuanto a recopilar información”, recordó.

A través de testimonios, documentos, registros audiovisuales y el aporte de organismos de derechos humanos, se construyó una base probatoria clave que más tarde permitiría avanzar en causas penales, una vez declarada la inconstitucionalidad de las leyes antes mencionadas. “Esa documentación fue la base para iniciar los procesos contenciosos. Fue algo notable para la jurisdicción”, subrayó el exmagistrado.

Falcone reconoció que durante esos años hubo amenazas: “Tuvimos muchas maniobras intimidatorias, sobre todo de parte de civiles, que intentaron disuadir a testigos”. Pese a ello, destacó que el compromiso institucional y el respaldo de la sociedad fueron determinantes para que el proceso pudiera avanzar.

Para el ex miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata hoy la participación social, la educación y la justicia siguen siendo los pilares principales para fortalecer la democracia.