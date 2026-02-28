No faltó nadie: entregaron el reconocimiento "Identidades marplatenses" a destacada figuras de la ciudad

En el marco de las actividades del 152 Aniversario de la Ciudad, Mar del Plata Ciudad de Todos realizó la entrega de las distinciones “Identidades Marplatenses” el pasado viernes 27 en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Hipólito Yrigoyen 1549.

Luego de las palabras de apertura de Magalí Marazzo, de la Asociación Argentina de Gestores Culturales y César Ventimiglia de Mirada Ciudadana, todo comenzó en tono ameno y descontracturado con la distinción a los hermanos Sebastián y Eugenio Weinbaum, creadores de MDQ por el mundo, quienes agradecieron la nominación e hicieron una fuerte defensa de las playas y la revalorización de su condición de públicas y del frente costero con cada vez más sombra y viento por los nuevos desarrollos inmobiliarios.

Luego fue el turno de la cantante y conductora Ari Degoas quien recibió el reconocimiento por su presente y a la memoria de su padre, el inolvidable Norbert. Hizo hincapié de valorar también otra dimensión de patrimonio como es el humano, y con su habitual histrionismo y simpatía entonó parte de la canción Avenida de los tilos, cuando se recordó y reconoció la figura de María Wernicke.

Otro momento especial de la actividad fue el reconocimiento a la Guardia del Mar, quien estuvo representada por su Director, Alejandro Magrini y miembros de la Asociación de Amigos quienes ingresaron acompañados por parte las integrantes de la Guardia aportando color y marco al emotivo encuentro. Y fue la oportunidad también de visibilizar la difícil situación por la que están pasando por el fin del contrato donde funciona su sede y el progresivo desfinanciamiento de la institución identitaria local.

También recibieron el reconocimiento otros hijos pródigos de la ciudad como Astor Piazzolla y Guillermo Vilas a través de la Fundación Piazzolla y el Club Náutico de Mar del Plata.

Las figuras del ex Intendente Teodoro Bronzini, la ex concejal María del Carmen Viñas y el paisajista Adolfo Primavesi y los arquitectos Alberto Córsico PIccolini y Roberto Cova (recibió el Presidente del Colegio de Arquitectos Diego Domingorena) tuvieron también su distinción, recibida en este caso por familiares presentes. De quienes hacen su aporte en la actualidad se destacaron Nino Ramella, periodista y defensor del patrimonio y cultura local, y los científicos Federico Isla, geólogo y Ricardo Bastida, biólogo marino.

Por su parte se reconoció a Fernando Aguerre y Vicky Salas por haber creado el Museo Internacional del Surf en un bien patrimonial puesto en valor, al igual de Rocío Álvarez para actividades culturales. Y a Emmanuel Marín exponente de la danza de nuestra música ciudadana del tango y Griselda Castiglioni representante la importante tarea realizada desde las bibliotecas populares.

Mar del Plata Ciudad de Todos es un espacio de participación ciudadana y multisectorial dinámico cuyo propósito central es debatir y proponer soluciones sobre el modelo de desarrollo urbano, social, cultural y ambiental de la ciudad. Está conformado por la Asociación Argentina de Gestores Culturales (Magalí Marazzo), la Asociación Civil Mirada Ciudadana (César Ventimiglia), Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano (Marita Ontañón), la Asociación Civil Surfrider (Hernán Pérez Orsi), La Tribu Verde (Marta Lamas), la Fundación Gemma Futuro (Ana Colombato), la Red Cultura para el Desarrollo (Mabel Zecca), la Asociación AdbA Argentina Art Decó (María Paz Spelzini) la Fundación Fauna Argentina (Julio Lorenzani) y el Encuentro por la Accesibilidad (Carlos Mattos).