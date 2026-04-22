Detuvieron a un argentino por racismo contra una joven en un supermecado de Río de Janeiro

El aprehendido vive en Brasil desde hace dos años y trabajaba como vendedor ambulante en las playas.

Un nuevo escándalo por injuria racial protagonizado por un argentino sacude a Río de Janeiro. El episodio tuvo lugar en la fila de un concurrido supermercado de Copacabana, donde José Luis Haile, un hombre de 67 años residente en Brasil, terminó detenido el lunes tras impacientarse por una demora y proferir graves insultos discriminatorios contra una joven trabajadora local.

El hecho ocurre a poco más de tres meses del mediático caso de la abogada argentina Agostina Páez, quien fue procesada por un episodio similar en un bar de Ipanema y hoy espera desde Santiago del Estero una definición de la justicia brasileña tras haber pagado una caución récord.

Todo comenzó en una sucursal del tradicional supermercado Mundial, sobre la calle Siqueira Campos y a pocas cuadras de la costanera. Lo que debió ser una compra cotidiana se transformó en un caso policial cuando Haile, impaciente por la supuesta demora en una de las cajas, comenzó a proferir insultos contra Samara Rodrigues de Lima, una joven brasileña de 23 años.

Antes de llegar a Brasil, Haile dedicó parte de su vida a vender dólares como uno de los denominados "arbolitos" en la avenida 7 de La Plata.

Samara se desempeña como repartidora para una aplicación de entregas. Según consta en los registros, la joven tenía pedidos para pasar por la caja y decidió posicionarse frente a una registradora que estaba por abrir para ganar tiempo. La empleada del supermercado demoró unos diez minutos en iniciar la operación y en ese lapso, Haile se ubicó detrás de Samara y comenzó a quejarse en voz alta, acusando a la cajera por su supuesta lentitud.

En ese instante, la joven intervino para defender a la trabajadora, aclarando que la caja estaba cerrada cuando él se sumó a la fila. La respuesta del hombre fue un gesto de desdén: se llevó el dedo a la boca exigiéndole silencio. Cuando Samara retrucó que no le diera órdenes de callarse, Haile le lanzó la expresión “negra puta” en dos oportunidades, conforme a registros que constan en la Justicia.

Según sus publicaciones, en Brasil se dedica a vender choclos en la playa.

El insulto fue presenciado por otro ciudadano argentino en la fila quien, indignado, alertó a una patrulla de la Guardia Municipal de Río de Janeiro. Los agentes detuvieron al agresor en el acto y, según los detalles del arresto, fue luego escoltado hasta la sede de la 12° Comisaría de Policía Civil de Río.

Un video del momento de la captura muestra a Haile, un hombre canoso de contextura delgada, caminando con sandalias, con un piluso celeste de tela y una camiseta de fútbol de la selección brasileña. Flanqueado a ambos lados y sostenido del brazo por dos de los guardias municipales, mientras otros tres oficiales rodeaban la formación, fue conducido hacia la entrada de la comisaría.

La Justicia de Río de Janeiro confirmó que ayer decidió convertir la detención en flagrante de Haile en prisión preventiva.