Una famosa empresa de gaseosas deberá pagarle más de $800 millones a un ex empleado en cinco días

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza le dio cinco días a Refres Now S.A., la firma dueña de las gaseosas Manaos y ahora también Cunnington, de Orlando Canido, a pagarle más de $800 millones a un ex empleado que trabajó como distribuidor en esa provincia, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022.

La decisión judicial se dio tras una extensa disputa que inició el ex trabajador en los tribunales mendocinos, quien denunció despido sin causa, irregularidades en la registración laboral, descuentos ilegales y maniobras de evasión previsional.

Según surge del caso, el trabajador inició sus tareas en octubre de 2013, pero argumentó que la relación laboral se formalizó recién en 2015 y apuntó que la empresa usó acuerdos poco claros y contratos que no reflejaban la realidad del vínculo.

La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael fijó originalmente la indemnización en cerca de $1.500 millones, suma compuesta por $227 millones de capital y más de $1.200 millones en intereses y costas.

Pero Canido apeló el fallo y la disputa llegó a la Corte de Mendoza, que admitió parcialmente el recurso y redujo la cifra en más de medio millón de dólares: finalmente, determinó que debe abonar $807.676.293,72, suma que genera intereses hasta el pago total, estipulado en un plazo de cinco días hábiles.

El máximo tribunal sostuvo la condena principal por despido y relación laboral encubierta, pero modificó la forma de calcular los intereses, aplicando la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación.

Los antecedentes de Manaos

En octubre, Canido fue citado a indagatoria por el Juzgado Federal 3 de Morón por una denuncia de Arca contra él y su hermano y director titular de la empresa, Norberto Canido, de evasión agravada de Ganancias, IVA e Impuestos Internos por más de $805 millones correspondientes a 2018 y 2020.

A su vez, la ex Afip pidió que se abra una investigación por supuestos tickets de venta truchos emitidos a 80 distribuidores falsos, de los cuales la mitad (39) figuran en la base de contribuyentes no confiables del organismo correspondientes a 2021 y 2022. Manaos no tiene venta directa al público. En ese sentido, las ventas a mayoristas habrían sido por más de $10.000 millones, fondos de los que Arca no pudo reconstruir los movimientos.

Canido ya había sido investigado por la entonces Afip en 2018, por presunta evasión fiscal. En uno de esos operativos, se lo acusó de evadir $900 millones por supuestos desvíos financieros e inconsistencias impositivas, que llevó al organismo recaudador a poner bajo la lupa su modelo de negocio basado en precios bajos y una cadena de distribución no tradicional.

En junio pasado, con su firma Refres Now, y por US$ 74 millones, Canido compró las marcas Cunnington y Neuss, antes en manos de la firma Productos de Agua (Proea), para crecer en el negocio de bebidas sin alcohol. Además, estaría interesado en adquirir las aguas de mesa y saborizadas Pureza de las Sierras.