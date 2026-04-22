Casos confirmados de tuberculosis en Mar del Plata: cómo evitar contagios

Tras la confirmación de un caso de tuberculosis pulmonar en un joven que concurre a clases en el Instituto Galileo Galilei, se encendieron las alarmas en la ciudad de Mar del Plata debido a la facilidad de contagio de esta enfermedad.

Al conocer el diagnóstico del alumno, desde la Institución se contactaron con las autoridades y con el Equipo Médico Especialista en Tuberculosis de la Municipalidad, quienes los instruyeron respecto a las medidas a adoptar.

Ahora bien, cuáles son los síntomas de esta enfermedad y a qué síntomatología hay que prestarle más atención para acceder a atención médica de manera temprana y evitar contagios.

Qué es la tuberculosis y cuáles son sus síntomas

Muchas veces se percibe a la tuberculosis como una enfermedad antigua, pero aún hoy es un problema de salud vigente en distintas regiones del mundo. Se trata de una infección causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del cuerpo.

Es provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando alguien con tuberculosis activa tose, estornuda o habla, libera pequeñas gotas que pueden ser inhaladas por quienes están cerca, propagando el contagio.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que no todas las personas infectadas desarrollan síntomas de inmediato. En muchos casos, la bacteria puede permanecer en el organismo durante años sin causar enfermedad. Sin embargo, si el sistema inmunológico se debilita, puede activarse.

Reconocer los síntomas a tiempo es la clave para iniciar un tratamiento adecuado y evitar los contagios. Entre los signos más comunes se encuentran:

Tos persistente durante más de dos o tres semanas

Dolor en el pecho al respirar o toser

Expectoración con sangre o flema

Fiebre, especialmente por la tarde o noche

Sudoración nocturna

Cansancio constante

Pérdida de peso sin causa aparente

Falta de apetito

Algunos de estos síntomas pueden aparecer de manera progresiva, lo que a veces retrasa la consulta médica. Por eso es recomendable que ante la presencia de una tos prolongada o de malestar persistente, se acuda a un profesional de la salud.

Cómo evitar contagios de tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad curable y el tratamiento consiste en la administración de antibióticos específicos durante varios meses. Es fundamental completar el esquema indicado, incluso si los síntomas desaparecen, para evitar recaídas o resistencia a los medicamentos.

La detección temprana no solo mejora el pronóstico del paciente, sino que también reduce el riesgo de contagiar a otras personas. Las tres medidas principales de prevención de la tuberculosis son:

La ventilación de los ambientes.

El diagnóstico precoz.

La vacunación, aunque es necesario recalcar que solo en algunos casos.

La información y la concientización siguen siendo herramientas clave para combatir la enfermedad.