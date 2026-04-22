Registraron un caso de tuberculosis en un colegio: todo el curso debe someterse a análisis

Las autoridades del Instituto Galileo Galilei, ubicado en Irala al 9.800, informaron este miércoles que se registró un caso de tuberculosis pulmonar en un estudiante del establecimiento, por lo que debieron activar el protocolo sanitario correspondiente en casos de esta índole.

De acuerdo a la información proporcionada por la institución, el afectado se trató de un alumno de sexto año del turno tarde y al conocer el diagnóstico, se contactaron con las autoridades y el Equipo Médico Especialista en Tuberculosis de la Municipalidad, quienes los instruyeron en las medidas que debían adoptar.

A partir de la asistencia de los profesionales en la infección bacteriana contagiosa, los responsables de la escuela siguieron los lineamientos establecidos y el personal especializado brindó este martes una charla informativa a las familias, estudiantes y docentes del curso.

El curso deberá realizarse exámenes médicos en el Cema.

En el mismo sentido, también le otorgaron turnos en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) al grupo de compañeros y al círculo familiar de cada uno para que asistan y puedan llevar a cabo los análisis clínicos pertinentes.

Por otro lado, en cuanto al estado de salud del estudiante contagiado, desde el Galileo Galilei precisaron que "fue dado de alta" y que su entorno también

se realizó los estudios médicos indicados por los médicos, los cuales dieron "resultado negativo".

Al mismo tiempo, remarcaron que el mensaje publicado en redes sociales tiene el objetivo de llevar "tranquilidad" a la comunidad educativa, luego de ser advertidos "por un mensaje anónimo con información incorrecta que se viralizó" en los últimos días.

"Solicitamos a las familias que ante cualquier mensaje de este tipo u otra información falsa que se viralice se comuniquen con la institución para obtener la palabra autorizada y oficial. Escuela y familia nos unimos en esta responsabilidad compartida de brindar la mejor educación para nuestros chicos y chicas", finalizó el comunicado del centro educativo.