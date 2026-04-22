Otra vez Güemes: robaron un comercio y aseguran que es "tierra de nadie"

El delincuentes rompió la vidriera con una piedra y se fue corriendo al sonar la alarma.

Comerciantes de la zona de Güemes denuncian que son víctimas de robos reiterados, una problemática que se intensificó en los últimos meses. En medio de un contexto de bajas ventas, aseguran que deben enfrentar hechos violentos y la pérdida constante de mercadería y dinero.

En este caso, otro local fue blanco de la delincuencia durante la madrugada. Ubicado en Castelli al 1200, el negocio de indumentaria femenina sufrió un piedrazo cerca de las 6 de la mañana, que destrozó la vidriera de ingreso y permitió el acceso del ladrón.

“Por suerte sonó la alarma (tenemos dos) y nos avisaron, fue todo muy rápido. El hombre rompió la puerta de vidrio con una piedra que dejó acá en la vereda, entró y se llevó lo que pudo a las apuradas”, relató la encargada del local a 0223.

La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad, donde se observa la rapidez con la que actuó el delincuente. En pocos minutos, logró llevarse dinero en efectivo, prendas y algunos objetos tecnológicos.

“Esto es tierra de nadie ya”, lamentó la comerciante, que se sumó al reclamo de otros vecinos al señalar que los hechos son constantes y que hay muy poca seguridad, especialmente durante la noche.

“Era lo único que nos faltaba para despedirnos”, agregó con tristeza, al contar que en poco tiempo deberán dejar el local.