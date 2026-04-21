Según informaron fuentes policiales, Casaravilla forzó el candado del pasaplatos de su celda y, tras un forcejeo con los efectivos.

Cristian Alejandro Casaravilla, de 41 años y acusado en una causa por robo agravado, protagonizó una fuga de la comisaría de Salto el domingo por la tarde. El hombre logró escapar tras romper un candado y enfrentarse con los guardias policiales.

Según informaron fuentes policiales, Casaravilla forzó el candado del pasaplatos de su celda y, tras un forcejeo con los efectivos, salió corriendo de la dependencia situada en la intersección de las calles Alvear y 25 de Mayo. En el momento de la fuga, vestía una remera negra de manga corta, bermuda y zapatillas blancas.

No es la primera vez que Casaravilla se escapa de una dependencia policial. Anteriormente, logró fugarse de una comisaría en Arrecifes, lo que genera una preocupación adicional en las fuerzas de seguridad.

Actualmente, la Policía realiza patrullajes y controles en la zona cercana al partido de Chivilcoy, manteniendo un operativo cerrojo para recapturar al prófugo. Las autoridades solicitan a los vecinos que colaboren aportando cualquier información sobre su paradero, pero advierten que no deben intentar interceptarlo ni intervenir directamente, recomendando llamar al 911 ante cualquier dato relevante.

Casaravilla está imputado en una causa que se tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción N°14 de San Nicolás, por el delito de robo agravado. Su fuga representa un desafío para el sistema de seguridad local y mantiene en alerta a la comunidad.